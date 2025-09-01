Estas son las 10 ciudades del mundo más caras para vivir

Vivir en las grandes ciudades del mundo se ha vuelto cada vez más costoso. Factores como la inflación, la fortaleza de las monedas locales, el precio de la vivienda y la alta demanda de servicios están impulsando el aumento sostenido del costo de vida en distintos continentes. En este panorama, Suiza y Estados Unidos destacan como los países que concentran las urbes más caras del planeta, liderando el ranking global con varias de sus principales ciudades, aunque esta clasificación se actualiza de manera constante. Puede leer: En Medellín, una familia necesita más de $8,1 millones para vivir al mes

Las ciudades del mundo más caras para vivir

El más reciente índice global de costo de vida de Numbeo confirma que Suiza es hoy el país más caro para vivir, con seis de sus principales ciudades en el top 10. Ginebra lidera la lista con un índice de 118,34, seguida por Basilea (118,14) y Zúrich (118,00). Les siguen Lausana (115,93), Lugano (114,57) y Berna (110,99), consolidando al país alpino como el epicentro mundial de los altos precios. Fuera de Suiza, también destacan Reikiavik, Islandia (100,96), junto con tres ciudades de Estados Unidos: Nueva York (100,00), Honolulu (97,55) y San Francisco (97,04). En conjunto, estos resultados muestran que Europa y Estados Unidos concentran las ciudades con el costo de vida más elevado del planeta, aunque Suiza sobresale con holgura sobre el resto.

Las más caras de América Latina