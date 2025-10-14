Reconstruir Gaza costará más de 53.000 millones de dólares y tomará décadas, estima la ONU

La Franja de Gaza , devastada por más de dos años de guerra entre Israel y Hamás, enfrenta uno de los mayores desafíos de reconstrucción de la historia moderna.
Según un informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas , António Guterres, la recuperación total del enclave palestino demandará al menos 53.142 millones de dólares, una cifra que podría elevarse hasta 70.000 millones si se incluyen los costos ambientales y de infraestructura.
El documento, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, señala que solo en los primeros tres años se necesitarán más de 20.500 millones de dólares para poner en marcha los proyectos más urgentes.
“Las cantidades necesarias para la recuperación y reconstrucción a corto, medio y largo plazo en Gaza se estiman en 53.142 millones”, escribió Guterres en su informe.
