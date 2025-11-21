Covipacífico le responde a Rendón y asegura que no puede usar sin permiso fondo de $150.000 millones para obras en La Sinifaná

La concesión Covipacífico aseguró no tener la potestad para emprender por cuenta propia las obras pendientes de Pacífico 1 en el sector de La Sinifaná.
Las declaraciones de la concesión se produjeron luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instara a esa empresa a iniciar cuanto antes esos trabajos, sosteniendo que no tenían que esperar la autorización del Gobierno Nacional para darle una solución al tema.
En su intervención, que quedó plasmada en un video, Rendón propuso incluso que ese concesionario privado hiciera uso de un patrimonio autónomo de $150.000 millones para ganar tiempo, mientras llega un nuevo gobierno nacional que fije ese problema dentro de sus prioridades.
“El gobierno de Petro, infortunadamente, ya no va a acordar con él la posibilidad de invertir los $700.000 millones que se necesitan para construir los dos túneles, pero que empiecen a hacer algo. La concesión puede tomar la iniciativa, no esperar seis, siete meses”, dijo Rendón.