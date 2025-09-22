CRC advierte riesgos de concentración en integración Movistar y Tigo-UNE: pide garantizar competencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió este sábado 20 de septiembre un concepto clave sobre la integración de Movistar y Tigo-UNE, un negocio que podría transformar el sector de telecomunicaciones en Colombia.
En su análisis, la CRC dejó claro que cualquier aprobación de la operación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debe garantizar la libre competencia y evitar riesgos de concentración que afecten a los usuarios.
Lea más: MinTIC autoriza uso común del espectro a la alianza Tigo–Movistar
La movida empresarial empezó en 2023, cuando Movistar (Telefónica Colombia) y Tigo firmaron un acuerdo para compartir su red de acceso móvil en más de 900 municipios del país, con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del servicio.