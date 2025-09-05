CRC investiga a Señal Colombia por emitir escenas sexuales en franja familiar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra RTVC S.A.S., operador público de Señal Colombia, por la presunta emisión de escenas con connotación sexual explícita en horario de protección familiar.

El caso se remonta al 8 de febrero de 2025, cuando dentro del programa En Cine Nos Vemos se transmitió la película Aquarius entre las 8:10 y las 9:30 de la noche, franja considerada apta para todo público. La actuación se abrió tras una queja ciudadana, que llevó a la CRC a realizar un análisis técnico y jurídico del material audiovisual, donde se identificaron escenas que podrían no ser apropiadas para niños, niñas y adolescentes.

Conozca: ¿RTVC usó historia de los hermanos Mucutuy para su beneficio? Así se acordó documental con NatGeo pese a que otros medios fueron bloqueados

Con base en esa evaluación, la Comisión formuló cargos contra RTVC por la presunta violación del numeral 6 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 —que protege los derechos fundamentales de la infancia—, así como de los artículos 16.4.1.8 y 15.2.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establecen criterios de clasificación y emisión de contenidos en televisión.