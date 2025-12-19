Creadora de contenido y streamer murió en un accidente de tránsito en Medellín

María José Calderón, una joven de 23 años de Medellín, una creadora de contenido y streamer conocida en redes sociales como @soylamayitss falleció este jueves 18 de diciembre en un trágico accidente de tránsito en Medellín.

Puede leer: Estas IPS cobraron $12.260 millones por siniestros viales, pero no tenían ni oficina

Según el reporte de la secretaría de Movilidad de Medellín, el accidente ocurrió poco antes del mediodía en la Carrera 50 con calle 14, cuando la moto que conducía Calderón chocó contra un camión.

La noticia del fallecimiento se difundió luego de que el popular streamer Westcol lo confirmara en una de sus transmisiones: “Hace como dos horas, una persona muy cercana a nosotros falleció en un accidente de tránsito”, dijo Westcol, quien se mostró afectado por el hecho.