x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Los detalles del partido entre creadores de contenido de Colombia y EE. UU. que se jugará en el Estadio Tulio Ospina, en Bello

A un día del esperado duelo entre la Selección Colombiana de Creadores de Contenido y el equipo de Estados Unidos, varios de los influencers más reconocidos del país se reunirán este viernes en Parque Fabricato, en Bello, para una rueda de prensa abierta al público. Conozca quienes son.

  • Cartel oficial del evento. FOTO: Cortesía.
    Cartel oficial del evento. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En el marco del partido que enfrentará a la Selección Colombiana de Creadores de Contenido con su similar de Estados Unidos, comenzará este viernes 28 de noviembre una previa antes del evento, en el Centro Comercial Parque Fabricato, donde se llevará a cabo un encuentro con medios y fanáticos a las 7:30 p.m. en la plazoleta principal.

Conozca: Comic Con Medellín 2025: invitados internacionales, estrenos y experiencias para fanáticos de la cultura pop

Entre los asistentes estarán figuras como Yeferson Cossio y Sebastián Villalobos, quienes compartirán detalles sobre sus preparativos y expectativas para el partido que se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Tulio Ospina, en Bello.

Yeferson Cossio, creador de contenido digital. FOTO: tomada de Instagram, yefersoncossio.
Yeferson Cossio, creador de contenido digital. FOTO: tomada de Instagram, yefersoncossio.

Parque Fabricato, patrocinador oficial del evento, será el escenario de esta actividad que busca combinar deporte, cultura digital y entretenimiento. El centro comercial habilitará un espacio para que periodistas puedan profundizar en los pormenores del encuentro y dialogar directamente con los creadores participantes.

Sebastián Villalobos, creador de contenido digital. FOTO: tomada de Instagram, <i>sebas. </i>
Sebastián Villalobos, creador de contenido digital. FOTO: tomada de Instagram, sebas.

El objetivo es seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia y ofrecer espacios que conecten a la comunidad”, señaló Carlos Isaza, Center Manager de Parque Fabricato, al destacar la importancia de acoger esta rueda de prensa en plena temporada de fin de año.

La actividad será abierta al público y se espera la asistencia de seguidores y visitantes interesados en conocer de cerca a los influencers que participarán en el partido amistoso, uno de los encuentros más llamativos del calendario de entretenimiento digital en la región.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida