Lo que nadie dice sobre la creatina: mitos, verdades y usos alternos del suplemento según la ciencia

Durante años, la creatina ha sido protagonista en el mundo del entrenamiento y la nutrición deportiva. Se le atribuyen efectos casi milagrosos: más fuerza, más músculo, mejor memoria, incluso beneficios para el ánimo o la salud cerebral.
Pero en medio del ruido de las redes y los consejos de gimnasio, surgen preguntas inevitables. ¿Qué tanto de todo eso es evidencia real y qué tanto es mito colectivo? ¿De verdad la creatina puede hacerlo todo? Le contamos las verdades y los mitos detrás de este suplemento que divide opiniones entre atletas, entrenadores y médicos.