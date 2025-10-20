La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

La economía colombiana tomó un nuevo impulso en agosto, con un crecimiento del 1,98% en comparación con el mismo mes de 2024. Este avance, medido por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, ubicó el índice en 126,47 puntos, superando los 124,01 de un año atrás.
Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-agosto de 2025), la economía creció 2,61% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de solo 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.