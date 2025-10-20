x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

Las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, se mantuvieron prácticamente estancadas en agosto, con un decrecimiento de 0,57%.

  • Los mayores aumentos en agosto se dieron en comercio y transporte, con un incremento de 5,8%. Foto: Manuel Saldarriaga
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 35 minutos
La economía colombiana tomó un nuevo impulso en agosto, con un crecimiento del 1,98% en comparación con el mismo mes de 2024. Este avance, medido por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, ubicó el índice en 126,47 puntos, superando los 124,01 de un año atrás.

Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-agosto de 2025), la economía creció 2,61% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de solo 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.

Los sectores que impulsaron la economía

El buen desempeño de agosto estuvo impulsado por las actividades terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública), que crecieron 3,31% frente al mismo mes de 2024.

Los mayores aumentos en agosto se dieron en comercio y transporte, con un incremento de 5,8%; mientras que la administración pública y defensa, educación, salud, arte y recreación, crecieron 3,2%.

También se destacaron las actividades financieras y de seguros, con un avance de 1,9%; y las actividades inmobiliarias, con una variación de 1,7%.

Por su parte, las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, se mantuvieron prácticamente estancadas en agosto, con un decrecimiento de 0,57%.

El agro y la minería siguen cayendo

Aunque en los primeros meses del año venían empujando el crecimiento de la economía, en agosto las actividades primarias (agro y minería) registraron la mayor caída del grupo, con un decrecimiento del 2,04%

