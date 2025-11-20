“Creerles siempre”: la consigna con la que abren en Medellín el Congreso de Prevención de Violencias

En Medellín se instaló, este jueves, el V Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos, un espacio que reúne a expertos, aliados estratégicos y familias comprometidas con garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
Durante la apertura se presentaron los avances en la implementación de la Declaratoria Medellín, una ruta conjunta que fortalece la prevención, la atención y la articulación institucional frente a las violencias sexuales.
Puede leer: ¿Por qué dos hermanitos estaban encadenados en su casa en Medellín?
“Esto tiene que movernos como sociedad, porque no podemos seguir normalizando el abuso sexual, tenemos que denunciarlo, escuchar a nuestros niños y brindarles atención. La fuerza que tiene este espacio es poderle entregar herramientas para prevenir el abuso. Soñamos con una ciudad donde no tengamos más abusos sexuales”, afirmó la primera dama, Margarita María Gómez Marín, quien lidera la iniciativa.