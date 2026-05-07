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Crimen de auxiliar de vuelo estadounidense en Antioquia ya tiene cuatro presuntos implicados

La Alcaldía de Medellín confirmó este miércoles que, por medio de análisis de cámaras y seguimientos, lograron identificar a cuatro responsables. Dos ya tienen orden de captura emitidas.

  • Dos de los cuatro presuntos implicados en el homicidio de Eric Gutiérrez ya tienen órdenes de captura. FOTO: Cortesía.
    Dos de los cuatro presuntos implicados en el homicidio de Eric Gutiérrez ya tienen órdenes de captura. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 13 minutos
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Son cuatro los presuntos implicados en el asesinato del auxiliar de vuelo estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, quien desapareció el sábado 21 de marzo tras salir de fiesta entre Medellín e Itagüí y días después, el viernes 27 de marzo, fue hallado muerto en zona rural del municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño.

Según confirmaron este miércoles voceros de la Alcaldía y organismos judiciales, dos de los sospechosos ya tienen orden de captura y son buscados con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

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Las investigaciones avanzan desde hace varias semanas y, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, ya existen elementos suficientes para vincular judicialmente a cuatro personas con el crimen. El funcionario indicó que la prioridad de las autoridades es ubicar y capturar a los dos principales señalados, quienes serían responsables directos del homicidio. Además, señaló que las órdenes de captura ya fueron emitidas y que se espera su materialización en los próximos días.

Aunque las autoridades no han revelado las identidades de los implicados, sí confirmaron que pertenecerían a una estructura delincuencial dedicada al hurto mediante el uso de escopolamina y otras sustancias para drogar a turistas y extranjeros en el Valle de Aburrá. La identificación de los sospechosos se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad, seguimientos judiciales y cooperación internacional con agencias estadounidenses como el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), que han acompañado las pesquisas desde el inicio del caso.

Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo de American Airlines, había llegado a Medellín por motivos laborales y decidió permanecer unos días en la ciudad junto a una compañera. Según la reconstrucción de las autoridades, ambos estuvieron en establecimientos nocturnos de El Poblado antes de desplazarse hacia Itagüí con varias personas que habrían conocido durante la noche. Horas después, la compañera regresó al hotel desorientada y, presuntamente, bajo efectos de sustancias químicas, mientras que Gutiérrez desapareció sin dejar rastro.

Ernesto Carranza, pareja del joven, dijo a Univision, medio de noticias estadounidense, que la última vez que habló con él fue la noche del sábado, cuando Carranza le dijo que ya se iba a dormir y que se cuidara y disfrutara su noche en Medellín. “Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”, dijo. Fue él quien empezó a preguntar a sus compañeros de la aerolínea por su paradero, lo que llevó a reportar su desaparición.

Cinco días después, el cuerpo del ciudadano estadounidense fue encontrado en el sector de Puente Iglesias, entre Jericó y Fredonia, en el suroeste antioqueño. Medicina Legal confirmó posteriormente que la muerte no obedeció a causas naturales, lo que fortaleció la hipótesis de homicidio y aceleró la investigación criminal. El caso generó preocupación entre autoridades locales y diplomáticas de Estados Unidos, mientras el alcalde Federico Gutiérrez pidió celeridad en las capturas e incluso planteó la posibilidad de solicitar extradición para los responsables, debido a la nacionalidad de la víctima.

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