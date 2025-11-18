El pasado no perdona y todo lo que el presidente Gustavo Petro y los militantes del Pacto Histórico criticaron con dureza antes, hoy se les devuelve en un efecto búmeran de la política, que muestra, una vez más, que la distancia entre la comodidad de la oposición y el fervor de la campaña, y el gobernar para dar resultados, es grande.
El bombardeo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare) contra las disidencias al mando de “Iván Mordisco”, que dejaron siete menores muertos, tiene hoy al Gobierno y a sus congresistas dorando la píldora que antes no dudaron en calificar de “crimen de guerra”.
Así mismo, pone de presente una realidad en el país: los menores de edad están en medio del conflicto y para grupos criminales y terroristas son casi que un “activo estratégico”, por lo cual no hay grupo ilegal que no vea en esa población vulnerable una oportunidad de usarlos, como sostienen las Fuerzas Militares, de escudos humanos.
Este panorama se repite a lo largo del tiempo. En el Gobierno del expresidente Iván Duque —con los casos de Caquetá en agosto de 2019, del Guaviare en marzo de 2021 y del Putumayo en 2022, por nombrar algunos— y ahora con el Gobierno Petro. De hecho, la Defensoría del Pueblo reveló este lunes que existen otros operativos en verificación en los que también habrían muerto menores.
Este señalamiento eleva la presión sobre la Casa de Nariño y cierra más el cerco sobre el Ministerio de Defensa.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó esto en una publicación en X, en la que pidió al presidente Petro, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al sector defensa, suspender los bombardeos mientras se aclaran estas denuncias. Su advertencia se suma a las inquietudes por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las operaciones contra los grupos armados ilegales en el país.
“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchez suspender los bombardeos y evaluar”, manifestó la funcionaria.
¿Se enteraron o se acomodaron?
Que los menores de edad estén con un fusil en mano, en las filas de los ilegales o utilizados para cometer delitos y no estudiando, jugando, creciendo y compartiendo con su familia, es una verdad de a puño en Colombia.