Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Crimen de Miguel Uribe: Capturan a alias El Viejo, presunto intermediario del atentado

El sujeto estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal que ejecutó el magnicidio del precandidato presidencial. Van nueve detenidos.

  • Los avances del magnicidio de Miguel Uribe Teurbay. Foto: Carlos ALberto Velásquez Piedrahita.
    Los avances del magnicidio de Miguel Uribe Teurbay. Foto: Carlos ALberto Velásquez Piedrahita.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

Un operativo de la Policía en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras (Meta), permitió la captura de Simeón Pérez Marroquín, quién sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el fallecido senador Miguel Uribe, herido de bala el pasado 7 junio, en el occidente de Bogotá.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, en un caso que podría revelar nuevas conexiones con redes de violencia en la región.

En desarrollo...

