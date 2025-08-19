Así pretendieron ingresar marihuana a una cárcel en Rusia: usaron un “narcogato”

Un grupo criminal intentó ingresar drogas al interior de una prisión ubicada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. Lo llamativo del suceso fue que contó con el uso de un gato. El felino, apodado “narcogato”, fue parte clave del intento fallido. Le puede interesar: Talleres de duelo, un espacio para el dolor y la muerte en el Cementerio Museo de San Pedro. El singular suceso tuvo lugar en un centro penitenciario, en donde las autoridades observaron la inédita estrategia para el ingreso de estupefacientes.

Los operativos llevados a cabo por los responsables del penal lograron frustrar el envío, pero quedaron sorprendidos con la inventiva criminal. Los delincuentes operaban mediante un método inusual: utilizar un animal como mensajero para camuflar los ilícitos durante el ingreso al centro penitenciario.

El hallazgo generó sorpresa y asombro entre los trabajadores de la cárcel, ya que no era común detectar intentos de este tipo. La inclusión de un gato como colaborador en una acción delictiva muestra hasta qué punto las redes criminales se valen de medios insólitos para quebrantar la ley. Pese a la originalidad ilícita, el desenlace fue de control total por parte de las entidades carcelarias, quienes retuvieron a los individuos involucrados. Entre tanto, el animal quedó al descubierto como portador de la carga.