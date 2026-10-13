Video | Cris Valencia fue agredido brutalmente por un grupo de jóvenes en Caldas y le echó la culpa a seguidores de Westcol

En redes sociales se hizo viral un video en el que aparece el cantante Cris Valencia siendo golpeado por un grupo de personas en plena calle. El hecho habría ocurrido en las Fiestas del Agua de Pácora, las cuales se llevaron a cabo este fin de semana en el municipio ubicado en Caldas. La grabación muestra a Valencia contra una pared mientras recibe puños, patadas y hasta tratan de arrancarle la ropa. Sus seguidores han manifestado preocupación por lo ocurrido. Lea aquí: Amparo Grisales reveló que le propusieron lanzarse al Senado, ¿cuál fue su respuesta? Durante este fin de semana, Cris compartió varios videos y fotografías en su perfil e stories de Instagram en las fiestas municipales de Pácora. En algunas de las publicaciones apareció al lado de fanáticos que habrían aprovechado el momento para sacarse una selfie con él. La grabación que está circulando de la agresión no muestra qué ocurrió minutos antes de los golpes. Muchos se preguntan si hubo una provocación previa, pero hasta ahora no han sido revelados más detalles sobre la pelea. En uno de los videos, Valencia aparece junto a una pared, rodeado por varias personas. Poco después, algunas de ellas comienzan a golpearlo, mientras otros presentes observan la escena y graban lo ocurrido con sus teléfonos.

Aunque el joven artista no ha realizado declaraciones al respecto en sus redes sociales, sí lo hizo en una entrevista con el medio de comunicación local Norte Noticias Caldas. “Yo iba pasando por una carpa, y pues había muchos jóvenes, obviamente fanáticos de Westcol, y yo iba pasando con mi equipo de trabajo y alguien me metió un calvazo (...) Yo estaba buscando responsable y no salió nadie”, contó. Según Valencia, la situación empeoró cuando un joven se puso enfrente de él y le dio un golpe en la cara. “Después llegaron otros, gente agregada, y se metieron en la vuelta. Entonces yo, agredido, llegó un pelado y dizque pegándome en la cara, eso ya fue otra cosa, entonces yo le metí un cabezazo y ahí empezó el problema”, explicó. Le puede interesar: Aida Victoria anunció su retiro de las redes sociales: “Me di cuenta que esa es la vida que yo quiero”

¿Cuál es la relación entre Cris Valencia y Westcol?

Valencia y Westcol fueron cercanos cuando el artista comenzó su carrera musical. A través de su proyecto WSound, el streamer colombiano le dio una oportunidad a Cris para lanzar algunas de sus canciones. Sin embargo, a finales de 2025, ambas figuras tomaron distancia, algo que quedó en evidencia en las plataformas digitales. En octubre de ese año, el cantante hizo varias publicaciones en redes sociales en las que contó que Westcol ya no estaría interesado en seguir trabajando con él. También le pidió al creador de contenido que “liberara su contrato” para poder lanzar música con otras productoras. “No sale música... Yo necesito que ustedes le metan presión a ese huevón, escríbanle al Instagram y díganle: ‘Saque música de Cris Valencia o déjelo libre’”, dijo Cris en ese entonces. Westcol respondió a estas declaraciones durante una transmisión, en la que relató la ayuda que él y su equipo de trabajo le brindaron a Valencia durante sus inicios como artista. “Mi mujer le ayudó, le regaló la lavadora, la nevera, le consiguió casa, se la pagamos un año”, reveló. También añadió: “Él no tiene por qué salir a decir eso, él quiere que lo pongan a hacer shows como Justin Bieber”. Siga leyendo: ¿Listo para pelear? Robot le destruyó el set y le dio un puñetazo a Westcol en plena transmisión con Blessd Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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