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Video | Cris Valencia fue agredido brutalmente por un grupo de jóvenes en Caldas y le echó la culpa a seguidores de Westcol

En video quedó grabado el momento en el que el cantante fue atacado por un grupo de personas en Pácora, Caldas. Valencia aseguró que los responsables son fanáticos del streamer Westcol.

  • Cris Valencia fue agredido este fin de semana en Pácora, Caldas. FOTO: Captura de pantalla de @BogotaMagAvax en X / @crisvalencia en Instagram.
    Cris Valencia fue agredido este fin de semana en Pácora, Caldas. FOTO: Captura de pantalla de @BogotaMagAvax en X / @crisvalencia en Instagram.
El Colombiano
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hace 29 minutos
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En redes sociales se hizo viral un video en el que aparece el cantante Cris Valencia siendo golpeado por un grupo de personas en plena calle. El hecho habría ocurrido en las Fiestas del Agua de Pácora, las cuales se llevaron a cabo este fin de semana en el municipio ubicado en Caldas.

La grabación muestra a Valencia contra una pared mientras recibe puños, patadas y hasta tratan de arrancarle la ropa. Sus seguidores han manifestado preocupación por lo ocurrido.

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Durante este fin de semana, Cris compartió varios videos y fotografías en su perfil e stories de Instagram en las fiestas municipales de Pácora. En algunas de las publicaciones apareció al lado de fanáticos que habrían aprovechado el momento para sacarse una selfie con él.

La grabación que está circulando de la agresión no muestra qué ocurrió minutos antes de los golpes. Muchos se preguntan si hubo una provocación previa, pero hasta ahora no han sido revelados más detalles sobre la pelea.

En uno de los videos, Valencia aparece junto a una pared, rodeado por varias personas. Poco después, algunas de ellas comienzan a golpearlo, mientras otros presentes observan la escena y graban lo ocurrido con sus teléfonos.

Aunque el joven artista no ha realizado declaraciones al respecto en sus redes sociales, sí lo hizo en una entrevista con el medio de comunicación local Norte Noticias Caldas.

“Yo iba pasando por una carpa, y pues había muchos jóvenes, obviamente fanáticos de Westcol, y yo iba pasando con mi equipo de trabajo y alguien me metió un calvazo (...) Yo estaba buscando responsable y no salió nadie”, contó.

Según Valencia, la situación empeoró cuando un joven se puso enfrente de él y le dio un golpe en la cara. “Después llegaron otros, gente agregada, y se metieron en la vuelta. Entonces yo, agredido, llegó un pelado y dizque pegándome en la cara, eso ya fue otra cosa, entonces yo le metí un cabezazo y ahí empezó el problema”, explicó.

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¿Cuál es la relación entre Cris Valencia y Westcol?

Valencia y Westcol fueron cercanos cuando el artista comenzó su carrera musical. A través de su proyecto WSound, el streamer colombiano le dio una oportunidad a Cris para lanzar algunas de sus canciones. Sin embargo, a finales de 2025, ambas figuras tomaron distancia, algo que quedó en evidencia en las plataformas digitales.

En octubre de ese año, el cantante hizo varias publicaciones en redes sociales en las que contó que Westcol ya no estaría interesado en seguir trabajando con él. También le pidió al creador de contenido que “liberara su contrato” para poder lanzar música con otras productoras.

“No sale música... Yo necesito que ustedes le metan presión a ese huevón, escríbanle al Instagram y díganle: ‘Saque música de Cris Valencia o déjelo libre’”, dijo Cris en ese entonces.

Westcol respondió a estas declaraciones durante una transmisión, en la que relató la ayuda que él y su equipo de trabajo le brindaron a Valencia durante sus inicios como artista. “Mi mujer le ayudó, le regaló la lavadora, la nevera, le consiguió casa, se la pagamos un año”, reveló. También añadió: “Él no tiene por qué salir a decir eso, él quiere que lo pongan a hacer shows como Justin Bieber”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Cris Valencia sobre la pelea en las Fiestas del Agua de Pácora?
Cris Valencia contó que fue agredido mientras caminaba con su equipo de trabajo por una carpa en la que había jóvenes, algunos de ellos fanáticos de Westcol. Según relató al medio local Norte Noticias Caldas, alguien le dio un golpe en la cabeza y, después de que otro joven lo golpeara en la cara, respondió con un cabezazo. Esto desencadenó una pelea en la que participaron otras personas.
¿Por qué Cris Valencia y Westcol dejaron de trabajar juntos?
Cris Valencia y Westcol se distanciaron a finales de 2025, después de que el cantante manifestara en redes sociales su inconformidad porque no estaba lanzando música a través de WSound. Valencia también le pidió al streamer que lo dejara libre de su contrato para publicar canciones con otras productoras. Westcol respondió que él y su equipo habían apoyado al artista durante sus inicios.
¿Dónde ocurrió la agresión a Cris Valencia?
La agresión a Cris Valencia habría ocurrido durante las Fiestas del Agua de Pácora, en Caldas, que se celebraron ese fin de semana. Según el relato del cantante a Norte Noticias Caldas, caminaba con su equipo de trabajo cerca de una carpa cuando alguien lo golpeó en la cabeza y, poco después, otro joven le dio un golpe en la cara. La situación escaló cuando otras personas se involucraron en el enfrentamiento.
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