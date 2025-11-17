Desacatos de Savia Salud crecieron 640% en dos años

Savia Salud se consolidó en Medellín como la EPS con más tutelas y desacatos durante los últimos tres años, periodo en el que ambas acciones se incrementaron un 335% y 640%, respectivamente.
El dato lo entregó la Personería de Medellín, ente que señaló que mientras las tutelas fueron por lo menos 9.583 entre 2022 y 2025, los desacatos fueron 2.741 en ese mismo lapso de tiempo.
Tras completar dos años y medio desde su intervención por parte del Gobierno Nacional, la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia, de la que dependen más de 1,6 millones de personas, no solo es motivo de incertidumbre por las constantes quejas en la prestación de sus servicios –que también crecieron a nivel departamental–, sino por su creciente cartera con la red hospitalaria.