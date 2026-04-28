Ola masiva de despidos por IA sacude a empresas tecnológicas; serán 300.000 desempleados para 2026

El mercado laboral global está viviendo una transformación sin precedentes que ha puesto en jaque a los profesionales de los sectores más dinámicos de la economía, como la tecnología. Lo que comenzó como un cambio luego de pandemia se ha convertido en una reestructuración profunda que, según analistas, podría superar los 300.000 despidos para el cierre del 2026. Por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2026, la industria tecnológica recortó más de 73.200 empleos en 95 empresas diferentes, según los datos de la plataforma Layoffs.fyi. Lea más: La inteligencia artificial es la principal razón de los despidos en 2026, alerta informe El argumento de estas empresas tecnológicas se centra en la “eficiencia” de las operaciones, pero los expertos señalan un cambio de paradigma. Es decir, la inteligencia artificial (IA) no solo está optimizando tareas, sino que está provocando que los presupuestos se redirijan de la contratación de personal hacia el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Los gigantes tecnológicos que lideran los recortes

La magnitud de los recortes de personal es asombrosa y está concentrada en varias empresas. Amazon, Intel y Microsoft encabezan la lista al representar el 63% del total de despidos registrados en el último año. Uno de los episodios más crudos de esta crisis ocurrió un sábado de marzo a las 6:47 a.m. En ese momento, 2.847 empleados de Amazon Prime Video recibieron un correo electrónico notificándoles que sus puestos de trabajo fueron eliminados. Antes de que pudieran reaccionar, sus accesos a Slack y su identidad corporativa fueron revocados. Entre los afectados se encontraban ingenieros senior responsables de la infraestructura de streaming que soporta millones de usuarios. Esta ola se suma a los 16.000 despidos que la compañía ya había ejecutado en enero de 2026. Así las cosas, Amazon lidera el ranking con 30.184 despidos. Oracle es otro ejemplo, esta empresa ha realizado uno de los ajustes más grandes hasta la fecha, con el despido de 30.000 empleados a nivel global. Paradójicamente, mientras reduce su plantilla, la empresa ha incrementado drásticamente su gasto en IA, lo que ha impulsado sus acciones en un 2%. Según reportaron CNBC y Business Insider, la compañía operaba con 162.000 trabajadores en mayo de 2025, un año después, enfoca su capital para centros de datos de IA. Otros casos son los de Intel, que recortó 27.058 puestos como parte de un plan para ahorrar US$10.000 millones. Microsoft sumó 15.347 empleados fuera de sus filas en el último año. Meta prepara para este 20 de mayo el despido de unos 8.000 trabajadores, que equivale al 10% de su nómina, tras haber eliminado ya 21.000 cargos en su anterior “año de la eficiencia”. Snap también despidió, el pasado 15 de abril, al menos 1.000 trabajadores, equivalente al 16% de su plantilla; además, 300 vacantes las eliminaron. Lo hicieron porque su propósito es un ahorro anualizado de $500 millones de dólares para la segunda mitad de 2026. Otras compañías como HP (8.000), Salesforce (5.385) y la fintech Block (4.931) también han realizado recortes drásticos, citando la automatización como el motor de su reorganización. Entérese: ¿La IA está quitando empleos? Meta inicia despidos de 8.000 empleados

Crisis en los medios: De la BBC a Hollywood, nadie está a salvo

La industria del entretenimiento tampoco ha sido ajena a esta tendencia de recortes de empleos. La combinación de la recuperación pospandemia, las huelgas de guionistas y actores en Hollywood, y hasta desastres naturales como los incendios forestales en Los Ángeles en 2025, han creado una “tormenta perfecta”. Incluso, la competencia de las plataformas digitales y la presión financiera han forzado a instituciones históricas a reducir su tamaño. Por ejemplo, la BBC anunció el recorte de unos 2.000 empleos, que es el 10% de su plantilla, en un plan de tres años para enfrentar “presiones financieras” y la competencia de contenidos a la carta. Por su parte, Paramount ha eliminado un total de 2.000 puestos, afectando divisiones desde CBS hasta MTV. Incluso Disney inició recientemente el recorte de 1.000 puestos en áreas como ESPN y sus estudios de cine, mientras que CNN redujo su personal en 100 personas para fusionar sus redacciones lineales y digitales. Su nuevo CEO, Josh D’Amaro, precisó que los recortes impactan a menos del 1% de sus 230.000 empleados. Otros medios como el Los Angeles Times (115), The Messenger (300) y Time Magazine (30) también han sufrido bajas significativas. En contexto: Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

¿Es la Inteligencia Artificial la verdadera culpable?

Un informe de Deadline da cuenta que el mundo está ante una transición de una economía de horas humanas a una de software supervisado. Por eso, la inversión se está moviendo agresivamente desde el pago de nóminas hacia la infraestructura de IA. La plataforma Layoffs.fyi. estima que cerca del 25% del empleo mundial está actualmente expuesto a la automatización, con un riesgo mayor en cargos administrativos y ocupaciones ejercidas por mujeres. Incluso, Evan Spiegel, CEO de Snap, indica que la postura del mercado tecnológico actual es exigir que los empleados restantes utilicen estas herramientas de IA para “reducir el trabajo repetitivo y aumentar la velocidad”. A su vez, Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia del Empleado y Tecnología de Amazon, dice que esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, “y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca (tanto en segmentos de mercado existentes como en otros completamente nuevos)”. Agrega que “estamos convencidos de que necesitamos una organización más ágil, con menos niveles jerárquicos y mayor autonomía, para actuar con la mayor rapidez posible en beneficio de nuestros clientes y de nuestro negocio”. Bajo este panorama, Marc Vidal, consultor de transformación digital, asegura que también existe una preocupación latente sobre el futuro del talento. Al eliminar masivamente puestos de nivel de entrada o “juniors”, las empresas están cortando la escalera de formación. Por eso, señala que sin jóvenes aprendiendo hoy, no habrá expertos senior con el criterio necesario para supervisar a la propia IA en una década. Siga leyendo: Firma de abogados que representa a Trump pide perdón a un juez por presentar citas inventadas por una IA

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