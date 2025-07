En diálogo con EL COLOMBIANO, el también profesor David Castrillón-Kerrigan, experto en política exterior y narrativas estratégicas, señaló que lo primero que hay que tener en cuenta es que aún no se define la fecha en la que Sarabia saldrá del cargo por lo que, al menos por ahora, sigue en el cargo.

No obstante, sostuvo que este no es el primer cambio de canciller en un gobierno, por lo que –como en otros casos–, deberá asumir un encargado. “El excanciller (Luis Gilberto) Murillo fue ministro en durante meses antes de que se le nombrara en pleno. Es muy probable que aquí pase lo mismo. Ello implica que nunca hay un momento en el que no hay un ministro, así sea encargado. Por ello, no creo que haya mayor traumatismo para la política exterior del país”.

Sobre la forma de encarar la crisis con Estados Unidos, Castrillón-Kerrigan precisó que los asuntos exteriores competen a todo el Estado y, si bien en lo formal el presidente es el encargado de las relaciones diplomáticos y quien representa al país en el exterior, detrás hay todo un Ministerio encargado de estructurar la política internacional.