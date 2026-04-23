Se agrava crisis en hospital de la UdeA: faltan medicinas y no le pagan a los médicos

El Hospital Alma Mater de nuevo está atravesando una profunda crisis financiera que lo tiene atrasado en el pago de su personal médico y pasando afugias para atender a sus pacientes.
Esta vez, la alerta vino de gran parte de los especialistas, médicos y enfermeros que trabajan allí, quienes sostuvieron que esa entidad todavía les debía el 45% de sus honorarios correspondientes al mes de enero y la totalidad de febrero y marzo.
Además del desajuste financiero, los médicos denunciaron que esa institución de la Universidad de Antioquia, hoy bajo el control de un rector nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, hasta se había colgado en el pago de sus aportes a pensión y seguridad social.
Le puede interesar: Caos en remisión de pacientes en Antioquia: más de 500 están varados en hospitales
Pese a que toda la red hospitalaria en Medellín y Antioquia está bajo máxima presión financiera y de servicios desde hace más de un año, la situación se muestra más grave en este hospital, ya que el hueco que tiene por culpa de las deudas de las EPS se ha traducido en falta de recursos para conseguir insumos y funcionar correctamente.