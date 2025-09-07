Crisis humanitaria en Arenal, sur de Bolívar: hay cerca de 5.000 personas confinadas por amenazas del ELN

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la crisis humanitaria que atraviesa el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, donde los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento de más de 1.000 personas y el confinamiento de cerca de 5.000 habitantes.
El Ministerio Público rechazó “la situación humanitaria en Arenal, sur de Bolívar, como consecuencia de enfrentamientos y accionar delictivo de grupos armados ilegales”, señaló la entidad en un comunicado, en el que instó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades locales a activar de inmediato rutas de prevención, protección y atención.
La Procuraduría pidió además evaluar visitas de verificación a la zona para garantizar los derechos de la población afectada.