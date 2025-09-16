Industria petrolera en Colombia pasa por una de sus peores crisis por caída en producción y baja inversión, ¿cuáles son los riesgos?

El sector petrolero colombiano se enfrenta en 2025 a uno de sus escenarios más adversos en la última década.
La producción de crudo entre enero y julio alcanzó en promedio 746.826 barriles diarios, un 4,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Abril marcó el punto más crítico, con una caída del 9,6%, siendo el nivel más bajo desde junio de 2021.
El centro de pensamiento ANIF advirtió que esta coyuntura pone en riesgo la estabilidad fiscal y complica la transición energética, pues el país depende de las regalías petroleras para financiar programas sociales y proyectos de diversificación productiva.