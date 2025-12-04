Crisis de salud: en 2025 han muerto 2.033 personas con enfermedades raras, advierte Fecoer

La crisis del sistema de salud sigue dejando cifras lamentables e irreparables. La “crisis explícita” que vaticinó la exministra Carolina Corcho sigue materializándose y llevándose puestos a miles de pacientes. El más reciente dato que reveló la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) advierte que esa situación está empeorando.
El director ejecutivo de esa organización, Diego Gil, reveló que en lo que va del 2025 han fallecido 2.033 personas con enfermedades raras o huérfanas en Colombia. Vale recordar que Fecoer, en octubre pasado, alertó que hubo 1.501 muertes entre enero y agosto. Lo que quiere decir que la cifra aumentó en más de 500 personas en tres meses.