Así va “crisis explícita” del sistema de salud: 1.501 pacientes han muerto en 2025

La cifra que reveló la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) es de espanto. No solo está basada en datos oficiales, sino que además muestran que la “crisis explícita” —de la que habló la exministra de Salud y precandidata presidencial, Carolina Corcho— y que el “chu, chu, chu” —que vaticinó el presidente Gustavo Petro— está llevándose vidas por delante.
Ese dato, que para Fecoer es una emergencia sanitaria, advierte que entre enero y agosto de 2025 han fallecido 1.501 pacientes con enfermedades rara o huérfanas, según datos que recopiló del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). Ese número, advierten, supera los promedios de años anteriores y refleja un aumento preocupante de muertes en este periodo.
Esta situación la expuso el director ejecutivo de esa federación, Diego Gil, esta semana ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en donde estuvieron presentes el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.