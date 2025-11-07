Crisis del sistema de salud es “determinación calculada” del Gobierno: exministros

Sin atenuantes, un grupo de exministros y exviceministros de Salud lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, a quienes han estado al frente del Ministerio de Salud y a sus voceros en el Congreso por la crisis que vive el sistema. Dicen que esta situación fue planeada, pidieron reconstruir la confianza en el sector y expresaron que el derecho a la salud “no se gobierna por decreto”.
La misiva que publicaron los exfuncionarios expresa que el Gobierno Petro lleva tres años intentando “por todos los medios imponer su reforma” al sistema sin “argumentos técnicos ni con evidencias que convenzan a la mayoría del sector salud y de la sociedad”. En lugar de esto, expresaron, lo han hecho “mediante una estrategia deliberada para deteriorar la confianza en el sistema, desfinanciarlo, desordenar su funcionamiento y luego presentar ese caos como justificación de su reemplazo”.
Al respecto, recordaron algunas de las declaraciones que han hecho desde el presidente hasta los dos ministros del ramo que han tenido. “La entonces ministra de Salud (Carolina Corcho) afirmó que era necesario hacer explícita una crisis para justificar una transformación estructural y sostuvo que el sector no requería más recursos, negando la insuficiencia presupuestal que desde entonces se vislumbraba”, sostuvieron.