Cristian Barbosa, embajador de la calistenia, disciplina que ha crecido en el Valle de Aburrá con más de 500 practicantes

Lo que empezó como un deseo de ver tonificado su cuerpo, se convirtió en un estilo de vida que le ha permitido a Cristian Camilo Barbosa Pachón cumplir sueños, conocer lugares y personas que lo han ayudado a expandirse. Como él dice, “la calistenia fue el impulso para empezar a volar en la vida”. Por eso este joven que nació en Bogotá y se crió en Fusagasugá adquirió sus primeros conocimientos sobre esta disciplina desde que tenía 11 años de edad, cuando observó el cambio físico que tuvo su primo Maicol y decidió que quería vivir algo igual. Desde entonces, el chico que primero intentó con el fútbol, deporte en el que ocupó las posiciones de arquero y volante, se pasó para el street workout (calistenia), actividad física con la que además se gana la vida, pues con sus shows y exhibiciones logra recaudar los recursos para vivir.

Precisamente, luego de una exhibición que hizo en Girardota, Cristian se convenció de que Antioquia era un lugar en el que podía seguir creciendo con su deporte. Entonces tomó el riesgo y se radicó en el departamento. Recuerda que llegó sin nada, solo con sus ganas de salir adelante, y gracias al apoyo que tiene el deporte en la región ha podido lograr sus sueños. Desde hace dos años vive en Envigado, donde encontró el lugar para entrenar y tener el apoyo que necesita para hacer crecer una comunidad que ahora, según lo confirmado por Sebastián Montoya, coordinador de deporte alternativo del Inder de Envigado, es de más de 500 personas que aprovechan el escenario en el Polideportivo Sur para practicar esta disciplina. Cristian, quien además es embajador de Expofitness 2026, se siente feliz ya que ahora, además de poder vivir y llevar su show por varias municipios de Antioquia, es reconocido por su talento. “A mi madre le conseguí un trabajo en Llanogrande y la puedo tener más cerca, por eso vivo agradecido con esta disciplina porque me ha permitido salir adelante, cumplir metas, conocer personas que me han ayudado y al igual que pasó conmigo, enseñarle a otros para que logren sus objetivos con la calistenia”, comenta Cristian.

Envigado con el mejor parque del país

Sebastián Montoya confirmó que, en 2017 en la administración de Raúl Cardona, ejecutaron un proyecto (Viga House) que presentó la Corporación EVG para la práctica de deportes alternativos. Además fueron claves para que la administración potenciara un espacio que tenían en el Polideportivo Sur para realizar la adecuación de un parque de street workout. Fue así que se hizo el escenario que, actualmente, está catalogado como el mejor del país. Es así como en la oferta deportiva que entrega el Inder Envigado cuentan con una escuela formativa con grupos para mujeres de más de 16 años (lunes) y niños entre los 5 y 10 años (sábados desde las 4:00 de la tarde), a quienes les entregan los conceptos básicos para empezar la práctica de este deporte. La comunidad de street workout en Antioquia es amplia, ya que el Inder Medellín también fomenta esta disciplina con una escuela de formación y según las cuentas de Montoya, ya superan los 200 deportistas en estas categorías base entre las escuelas de Envigado y la capital paisa.

En el Polideportivo Sur se cuenta con un escenario especial para la práctica del street workout o calistenia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Otras ofertas que tiene Envigado de deportes alternativos

En el proceso de masificación de las disciplinas alternativas, el Polideportivo Sur y otros espacios de Envigado cuentan con escenarios para la práctica de disciplinas como el BMX freestyle, skateboarding, parkour, roller freestyle, street workout (calistenia) y pole dance. Estas modalidades tienen escuela de formación y también hay espacios para que los deportistas recreativos puedan utilizar los escenarios en una práctica segura de cada disciplina.

La oferta de escuela de formación tiene espacios para mujeres mayores de 16 años y niños y niñas desde los 5 años. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Campeonato Nacional en el segundo semestre