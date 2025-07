Sexto capturado por atentado a Miguel Uribe reveló que planeaban más ataques

Caracol Radio, por su parte, reveló que el motociclista fue contactado, inicialmente, el pasado 2 de junio –cinco días del atentado– por Elder José Arteaga, alias El Costeño. Allí, el señalado cabecilla de la banda criminal aseguró que “la vuelta” tenía que hacerla un menor de edad.

El 6 de junio, un día antes del atentado, González y El Costeño se volvieron a comunicar. Ese día, el señalado jefe de la banda hizo una videollamada y, a su lado, estaba el menor sicario: “A él es al que usted va a sacar mañana”.

El día del atentado, alias El Costeño le indica al motociclista que debe dirigirse al parque El Golfito del barrio Modelia. Envió 20.000 pesos por Nequi para tanquear la moto.

Cristian Camilo González señaló que llegó tarde y al estacionar su moto escuchó los disparos. Hizo tres llamadas a El Costeño, no le contestaron. Decidió salir de la escena del crimen y se fue hacia su casa a fumar un porro de marihuana.

En la noche fue citado a un burdel, allá estaba alias El Costeño en compañía de alias Gabriela. Le pidieron guardar silencio.

“Chipi estaba mu contento, alegre y me dice estas palabras: Cabrón, usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada, si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa”, apuntó el motociclista.

La Fiscalía ya había adelantado que son al menos 10 las personas que estarían involucradas como autores materiales del crimen. Ya son seis las capturas:

El primero en ser aprehendido fue el menor de 15 años que accionó la pistola Glock 9mm contra la humanidad del senador. Después se dio con la captura de alias Gabriela, la joven que entregó el arma. También están bajo detención Carlos Eduardo Mora y alias El Hermano, quienes participaron como apoyo logístico y conductores.