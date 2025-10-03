Seguirá los pasos de Falcao: Cristian Orozco, formado en Guarne, será el segundo colombiano en llegar al Manchester United

Con 17 años casi que recién cumplidos, el volante colombiano Cristian Orozco ya sabe que cumplirá el sueño de cualquier futbolista: jugar en un equipo grande de Europa. El mediocampista, capitán de la Selección Colombia sub-17 que fue subcampeona en Cartagena del Sudamericano de la categoría que se disputó este año en nuestro país, jugará, a partir de julio del 2026, en el Manchester United de Inglaterra.
Este diario lo adelantó el pasado 25 de septiembre. El periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases, lo ratificó con un trino el 3 de octubre. El futbolista, nacido en Valledupar el 13 de julio del 2006, se unirá al equipo donde Cristiano Ronaldo empezó a escribir su leyenda, una vez cumpla 18 años (el próximo año), después de que el cuadro inglés lograra cerrar el negocio por su compra con Fortaleza CEIF de Bogotá por un millón de euros.