Cristiano Ronaldo aseguró que se casará con Georgina después de ganar el Mundial 2026 con Portugal y reveló más detalles

La estrella de fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, confirmó que sus planes de boda con Georgina Rodríguez, siete años después de iniciar su relación, se harán realidad y espera que sean con un acompañante especial: la copa mundial.
El futbolista exReal Madrid y ganador de cinco balones de oro, reveló que la unión matrimonial, aunque sin una fecha exacta definida, podría celebrarse una vez finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En la viral conversación con Piers Morgan Uncensored, el delantero de Al Nassr, de 40 años, combinó sus aspiraciones profesionales y personales, revelando que le gustaría celebrar la boda con la copa del mundo en sus brazos.