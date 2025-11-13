Video | Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez en su carrera con Portugal

Salió molesto. Mientras caminaba hacia los camerinos del estadio Aviva de Dublín, Irlanda, después de ser expulsado en el partido entre la Selección local y Portugal, Cristiano Ronaldo señaló a un miembro de cuerpo técnico del elenco irlandés y le insinuó, haciendo un gesto con su mano, de que hablaba mucho. El jugador portugués, de 40 años, le sostuvo todo el tiempo la mirada. Varias personas del equipo técnico luso salieron a calmar a Ronaldo y, este, antes de abandonar de manera definitiva el campo de juego en medio de los silbidos de una parte de los aficionados de Irlanda, así como los aplausos de otros, le dio la mano a quien venía señalando. Después aplaudió, saludó con la mirada a una persona de logística del estadio de Dublín y se perdió en el camerino.

¿Por qué expulsaron a Cristiano Ronaldo?

Ante Irlanda, en la penúltima fecha del Grupo F de las eliminatorias de Europa al Mundial de Norteamérica 2026, Cristiano Ronaldo recibió la primera expulsión de su carrera con la Selección de Portugal. El delantero luso, quien busca ir a su sexta Copa del Mundo consecutiva, suma 236 apariciones con el equipo nacional de su país.

En esos partidos anotó 143 goles, de los que 41 fueron en encuentros por eliminatorias mundialistas. Ronaldo es el máximo goleador de la historia de las clasificatorias europeas. Su espíritu competitivo siempre prima, por lo que es raro que reciba amonestaciones. En todos los duelos que suma con Portugal, Cristiano solo recibió 23 amarillas. Sin embargo, cuando corría el minuto 60 del duelo entre portugueses e irlandeses, el juez central le mostró la tarjeta roja después de revisar el VAR, tras un llamado de sus asistentes de video.

Un par de minutos antes, el colegiado había amonestado a Ronaldo con una amarilla, después de haberle propinado un golpe al defensa Dara O’Shea, del Ipswich Town, en una jugada de ataque con la que los lusos buscaban remontar el 2-0 en contra con que terminó el primer tiempo del juego. Portugal había tenido el control de la pelota, pero no lograba romper el cerco defensivo de los irlandeses. Ronaldo se movía dentro del área, pero no le llegaban balones. O’Shea lo marcaba de cerca. Tanto que lo empujó. Cristiano, fastidiado por la intensidad de la marca, le metió un codazo por la espalda que llevó a que el defensa se tirara al suelo.

El árbitro no vio la agresión. Sin embargo, tras en llamado del VAR, observó lo que acabamos de describir. Tomó la decisión de expulsar al delantero luso que, mientras el colegiado tomaba la decisión, le hacía señales de “llorones” a los hinchas irlandeses. Cuando salía, tras la roja, los aficionados se la devolvieron.