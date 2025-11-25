La sacó barata: Cristiano podrá jugar el Mundial sin problema con Portugal tras sanción benévola para el luso

Se acabó la incertidumbre, Cristiano Ronaldo recibió una sanción benévola y podrá estar con Portugal en el Mundial de 2026, tras recibir la tarjeta roja en el partido ante la República de Irlanda.
De acuerdo con lo publicado por medios europeos, Ronaldo fue sancionado por el Comité de Disciplina de la FIFA con un partido de suspensión, el cual ya cumplió ante Armenia, y con dos más, pero condicionados a su comportamiento.
Por eso, si Cristiano Ronaldo se porta bien, jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.