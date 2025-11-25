x

La sacó barata: Cristiano podrá jugar el Mundial sin problema con Portugal tras sanción benévola para el luso

El portugués ha sido capitán de su selección desde Sudáfrica 2010 y en 2026 llegará a seis mundiales.

    El astro portugués, Cristano Ronaldo, podrá estar en el Mundial de 2026 con su Selección en todos los partidos, ya que está habilitado. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 27 minutos
bookmark

Se acabó la incertidumbre, Cristiano Ronaldo recibió una sanción benévola y podrá estar con Portugal en el Mundial de 2026, tras recibir la tarjeta roja en el partido ante la República de Irlanda.

De acuerdo con lo publicado por medios europeos, Ronaldo fue sancionado por el Comité de Disciplina de la FIFA con un partido de suspensión, el cual ya cumplió ante Armenia, y con dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por eso, si Cristiano Ronaldo se porta bien, jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.

Hay que recordar que Cristiano fue expulsado el pasado 13 de noviembre en el duelo de Portugal ante Irlanda lo que fue noticia, pues el portugués nunca había visto tarjeta roja en su carrera.

En el duelo Irlanda-Portugal, Cristiano fue expulsado tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea, aunque inicialmente el árbitro sueco Glenn Nyberg, le mostró tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR y cambió su decisión por la roja.

Desde ese momento se empezó a especular que Ronaldo, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol se podría perder algunos juegos del Mundial, si la sanción por la roja era de dos o más fechas.

Hay que recordar que, Ronaldo, capitán de Portugal desde Sudáfrica 2010, llegará al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México con 41 años. Los cumplirá el próximo 5 de febrero. Con esa edad, buscará convertirse en el único futbolista que ha marcado por lo menos un gol en seis ediciones diferentes del torneo.

En Alemania 2006 marcó uno. Fue de penalti, contra Irak. En Sudáfrica 2010 también celebró una diana, ante Corea del Norte. En Brasil 2014 le anotó a Ghana. En Rusia 2018 tuvo su mejor rendimiento: celebró cuatro dianas, de las que tres fueron ante España y la restante fue contra Marruecos.

En Qatar 2022, Ronaldo marcó su gol más reciente en los mundiales. Fue contra Ghana, en la fase de grupos. Su equipo quedó eliminado en cuartos de final, tras perder contra Marruecos. Aquel día Cristiano salió llorando de la cancha. Se pensaría que no volvería a jugar un mundial.

