x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo romperán varios récords en el Mundial de 2026, ¿cuáles son?

El torneo que se realizarán en Canadá, Estados Unidos y México entre junio y julio del próximo año será, posiblemente, el último de las dos grandes figuras del fútbol moderno.

  • El futbolista argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo tienen varios récord en las Copas del Mundo. Foto: Juan Antonio Sánchez y Getty
    El futbolista argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo tienen varios récord en las Copas del Mundo. Foto: Juan Antonio Sánchez y Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 29 minutos
bookmark

El muchacho portugués de 21 años, cabello rizado abundante, todo engominado y rostro de adolescente rebelde, mal mirado, que debutó en los mundiales el 11 de junio de 2006, en Alemania, contra Angola, no vislumbraba que, con los años, se convertiría en uno de los futbolistas que más Copas del Mundo disputaría en la historia.

Menos lo hacía aquel argentino, 19 años, cabello lacio, tan largo que le llegaba a los hombros, de rostro tímido, que el 16 de junio del mismo año, en un partido contra Serbia, reemplazó a Maxi Rodríguez en un duelo que terminó 6-0 en favor del elenco suramericano. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, sabían que, 20 años después de aquel primer partido en las Copas del Mundo, lograrán algo que nadie más ha conseguido desde que se tiene registro en el fútbol: disputar seis Mundiales de manera consecutiva.

En Norteamérica 2026, los jugadores que más Balones de Oro han ganado (8 Messi, 5 Cristiano); aquellos que pelean palmo a palmo –con ventaja de Ronaldo–, por ser el máximo goleador de la historia; el par de hombres que marcaron una época en el fútbol moderno y dividieron el mundo en una suerte de “Guerra Fría” entre quienes querían al uno e idolatraban al otro, ostentarán ese registro que será difícil de alcanzar.

¿Qué récords puede romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Ronaldo, capitán de Portugal desde Sudáfrica 2010, llegará al Mundial a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México con 41 años. Los cumplirá el próximo 5 de febrero. Con esa edad, buscará convertirse en el único futbolista que ha marcado por lo menos un gol en seis ediciones diferentes del torneo.

En Alemania 2006 marcó uno. Fue de penalti, contra Irak. En Sudáfrica 2010 también celebró una diana, ante Corea del Norte. En Brasil 2014 le anotó a Ghana. En Rusia 2018 tuvo su mejor rendimiento: celebró cuatro dianas, de las que tres fueron ante España y la restante fue contra Marruecos.

En Qatar 2022, Ronaldo marcó su gol más reciente en los mundiales. Fue contra Ghana, en la fase de grupos. Su equipo quedó eliminado en cuartos de final, tras perder contra Marruecos. Aquel día Cristiano salió llorando de la cancha. Se pensaría que no volvería a jugar un mundial.

¿Qué récords puede romper Lionel Messi en el Mundial 2026?

En Qatar Messi también lloró... pero de alegría después de vencer en la final a Francia. En ese partido, el capitán argentino se convirtió en el futbolista que más partidos de Copa del Mundo ha jugado en la historia del torneo: llegó a 26 encuentros, superando las 25 presencias que tuvo el alemán Lotthar Matthaus.

Además, en el duelo definitivo anotó tres goles, con los que llegó a 13 celebraciones en los mundiales, a tres de las 16 que ostenta el alemán Miroslav Klose, máximo goleador de la historia del certamen. Lionel marcó un gol en Alemania 2006 (contra Serbia y Montenegro), mientras que en Sudáfrica 2010 no anotó ninguna diana.

En Brasil 2014, donde llegó a su primera final mundialista, el atacante argentino “despertó” su eficacia goleadora en las Copas del Mundo. En los siete encuentros que disputó, marcó cuatro tantos, todos en la fase de grupos: el primero contra Bosnia, el segundo a Irán y los restantes contra Nigeria. A esa misma selección africana le marcó en Rusia 2018 el único tanto que celebró en esa edición del torneo.

Entre tanto, en Qatar celebró como nunca antes. Ante Arabia, contra México, ante Australia en octavos de final, frente a Países Bajos en los cuartos de final, así como frente a Croacia en semifinales. En la final, por su parte, celebró un doblete que lo llevó a terminar con siete celebraciones en el torneo, una menos que Kylian Mbappé, que celebró ocho tantos.

¿Quiénes han disputado cinco mundiales?

Esos récords individuales tiene para romper tanto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Norteamérica 2026. Con su sexta participación en el torneo, los atacantes dejaron atrás a tres futbolistas históricos que habían disputado cinco Copas del Mundo y ostentaban el récord. El alemán Lothar Mathäus jugó las ediciones de 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998.

Entre tanto, tres mexicanos suman cinco participaciones: Antonio Carbajal jugó los Mundiales de 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966. Su compatriota Rafael Márquez estuvo presente en las ediciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018; mientras que Andrés Guardado jugó los torneos de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, también estuvo en las ediciones que disputó Guardado. No obstante, en el Mundial de Alemania era suplente, no vio minutos. Lo mismo ocurrió con el italiano Gianluigi Buffon, quien estuvo en Francia 1998, pero no vio minutos, así como en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Pudo ir a Rusia 2018, pero el seleccionado italiano se quedó por fuera del torneo.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida