Pogacar gana menos del 5% de lo que percibe Cristiano Ronaldo: así está la brecha de salarios en el deporte de élite

El deporte de élite es un negocio que genera mucho dinero. En el máximo rendimiento no solo se compite por la emoción de alcanzar “la goria”. También los deportistas y sus empresarios buscan llenarse los bolsillos, cambiar su vida y la de sus familias. Sin embargo, dentro de la industria deportiva, que en 2024 generó un total 521.000 millones de dólares que se sumaron al PIB mundial, hay brechas salariales importantes entre las grandes estrellas de las disciplinas deportivas.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, es el deportista mejor pagado del mundo en 2025. De acuerdo con información de Forbes, el delantero luso, quien pertenece el Al-Nassr de Arabia Saudita, percibe ingresos de 280 millones de dólares.