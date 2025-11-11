“Definitivamente sí”: Cristiano Ronaldo aseguró que este será su último Mundial; romperá otro récord

Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar las botas está cerca: “seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”. Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence a Irlanda el próximo jueves, en un partido que se disputará a partir de las 2:45 p.m., (hora de Colombia). Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en el Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034. Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo. El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

¿Cuántos mundiales ha disputado Cristiano Ronaldo?

Cuando Portugal ratifique su cupo en el Mundial de Norteamérica, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, Cristiano Ronaldo se convertirá, junto a Lionel Messi, en los únicos futbolistas en la historia que han logrado clasificar con sus seleccionados nacionales a seis mundiales de manera consecutiva.

Ronaldo, quien cumplirá 41 años el próximo 5 de febrero, ha disputado cinco Mundiales hasta el momento. El primero fue en Alemania 2006. El segundo, Sudáfrica 2010. El tercero Brasil 2014. El cuarto Rusia 2018. El quinto, entre tanto, fue la Copa del Mundo de Qatar 2022, de la que salió llorando después de que Marruecos eliminara a su país en cuartos de final tras imponerse 1-0 en partido que se disputó el 10 de diciembre pasado.

En esa edición del torneo, Cristiano Ronaldo se sumó al grupo de futbolistas que habían disputado cinco ediciones del Mundial, en el que estaban Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Lionel Messi, con quien compite por ser uno de los mejores futbolistas de la historia.



Siga leyendo: Pogacar gana menos del 5% de lo que percibe Cristiano Ronaldo: así está la brecha de salarios en el deporte de élite



Preguntas sobre la nota: