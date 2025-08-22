“Su paz cocal está destruyendo a Colombia”: así fue la crítica de María Fernanda Cabal y la oposición a Petro por atentados en Amalfi y Cali

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático arremetió en contra del presidente Gustavo Petro luego de los atentados terroristas que se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y el municipio de Amalfi en Antioquia.
La congresista le hizo una crítica a lo que el presidente ha denominado una política de Paz Total en donde ha buscado dialogar y negociar con algunos grupos al margen de la ley.
“Su paz cocal está destruyendo a Colombia. El país le recordará como el que prefirió diálogo con terroristas que seguridad para los ciudadanos”, escribió Cabal en su cuenta de X respondiendo a una imagen del presidente Petro en Valledupar.
“Usted preocupado por engañar la gente para que vaya a escucharlo, mientras el terrorismo sacude a Antioquia y Cali en el Valle del Cauca”, dice la senadora en el mismo mensaje.