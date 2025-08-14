“Sería reconocer la brujería y hechicería”: líderes religiosos de Urabá rechazan proyecto para reformar ley de libertad de culto

Un fuerte pronunciamiento hicieron desde el Urabá antioqueño respecto a los dos proyectos de Ley que radicó a finales de julio pasado el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico, para establecer el régimen de inspección, vigilancia y control sobre entidades religiosas (proyecto 057), y para reconocer y garantizar los derechos de las prácticas espirituales ancestrales como expresión legítima de libertad religiosa y de cultos (proyecto 058).
Le puede interesar: Benedetti se opone a proyecto del propio petrismo que pone impuestos a iglesias: “No se cobrará por orar”
Fechada el 8 de agosto pasado, el Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo les envió una carta a siete congresistas del Pacto rechazando los dos proyectos de Ley que están impulsando y que siguen en trámite en el Congreso de la República, según confirmó el senador Benavides a este medio.
“Consideramos que ambas iniciativas son contrarias a los principios fundamentales de la libertad de conciencia y culto, y ponen en riesgo la seguridad y los valores de nuestra comunidad”, indicaron en la misiva desde el Urabá. La oposición se basa en dos preocupaciones que tienen desde los sectores de asuntos religiosos de esa región.