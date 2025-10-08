Le llueven críticas a concejal de Medellín que salió con un bate en la mano a “declararles la guerra” a manifestantes

Entre la noche del martes y la mañana de este miércoles a través de redes sociales le han llovido críticas y reclamos de diversos sectores ciudadanos y políticos al concejal de Medellín, Andrés “el Gury” Rodríguez.

La razón es que se han difundido una serie de videos donde se le ve al concejal, vestido todo de negro, y con un bate de béisbol en la mano, provocando y amenazando a un grupo de manifestantes que salieron a las calles para protestar en contra del genocidio de Israel a Palestina.

“Porque me da la gana”, se le oye responder a Rodríguez cuando una ciudadana le pregunta que qué hace con un bate en la mano y detrás de un grupo de oficiales de la UNDMO (antes ESMAD).

Aunque la mayor parte de la jornada de manifestaciones transcurrió pacíficamente, sobre el final de la tarde se presentaron actos de vandalismo y de intimidación de algunas personas que estaban en la marcha en unos locales comerciales en el sector de El Poblado, donde se encontraban familias y niños, que pasaban un mal rato.