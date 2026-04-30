Cronología del tiroteo y arsenal del sospechoso en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Una nueva presentación judicial reveló detalles clave sobre el intento de ataque ocurrido durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento al que asistía el presidente Donald Trump junto a miembros de su gabinete y destacados periodistas.
El documento, citado por CNN, expone una cronología minuciosa de los hechos, así como el arsenal que portaba el sospechoso, y sustenta la solicitud de la fiscalía para que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con los fiscales federales, el ataque —calificado como un acto de “violencia política extrema”— pudo haber tenido consecuencias devastadoras.
Argumentan que no existe “ninguna combinación de condiciones” que garantice la seguridad pública si el acusado queda en libertad, subrayando que la tragedia se evitó en gran medida por circunstancias fortuitas.