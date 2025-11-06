Spotify lanza sus Sessions con un artista paisa, ¿de quién se trata?

Este jueves Spotify presenta Spotify Sessions, presentaciones musicales que se podrán ver y escuchar en su plataforma y que tienen un componente especial: serán presentaciones únicas creadas por un trío latinoamericano: artista, director musical y director visual. “Cada Spotify Session reimagina canciones a través de una presentación musical con una puesta visual única: sonido e imagen juntos, solo en Spotify”. En este caso, el primer Spotify Sessions será con un músico de la casa, el rapero nacido en Estados Unidos y criado en Medellín, Crudo Means Raw, con la dirección musical de Adán Naranjo y como director visual George Gallardo.

Cómo es esta sesión de Crudo

Explican desde Spotify que en esta sesión, Crudo lleva su sonido —una mezcla de folclor, villancicos e instrumentos colombianos— a las alturas de Bogotá, para crear un viaje musical filmado en el helipuerto de la icónica Torre Colpatria. “La sesión captura distintos momentos del día: la neblina que envuelve la mañana, la luz dorada del atardecer y el pulso constante de una capital que nunca se detiene”, explican. Para Adán Naranjo, el director musical, la idea era tener en cuenta sonidos y situaciones muy colombianas, “desde lo estético, algo que quisimos reflejar en nuestras canciones y también en esta sesión. Lo más importante para nosotros fue poder integrar los instrumentos del país, como el alegre, la marimba, las guitarras colombianas— y, por supuesto, el lenguaje”. Le puede interesar: Así suena lo nuevo de Crudo Means Raw, Reina Valera

¿Qué canciones trae esta sesión de Crudo Means Raw?

El setlist que se preparó para este gran estreno trae nuevas versiones de canciones como No copio, Novena, Hubiera y Reina Valera, junto con X - Tra, un tema inédito y exclusivo creado especialmente para esta sesión. Crudo explica que X - Tra es un mensaje para quienes lo escuchan de que hay que aprender a alimentar el alma con lo orgánico y natural. ”Cosas buenas para tu salud siempre, espiritual y física. Además, las versiones de Spotify Sessions de No Copio y Novena son más honestas, con una ejecución más madura y musical, dándole la variedad requerida, extendiendo así la duración de las canciones donde se abre más espacio a la melodía”.

Según la reconocida plataforma habrá más Spotify Sessions que se irán lanzando gradualmente en los próximos meses, a lo largo de este año y los siguientes. Consideran que esta es una propuesta novedosa y diferente porque pone la creatividad en manos del trío: artista, director musical y director visual. “Hecho por artistas y directores latinoamericanos, el formato centra presentaciones musicales que celebran el liderazgo de la región y acercan más a los fans a los artistas que aman”, concluyeron.

