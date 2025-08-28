Le dan estudio y trabajo: Crystal busca jóvenes de Medellín para formarlos como auxiliares administrativos

Para muchos estudiantes, encontrar un espacio de práctica donde puedan aplicar lo aprendido en el aula y crecer profesionalmente es el primer gran reto en el camino laboral. Y este desafío es aún más grande si se tiene en cuenta que, según la Universidad del Rosario, en Colombia solo 4 de cada 10 bachilleres logran acceder a la educación superior, lo que refleja la baja cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel nacional. En ese panorama, cada oportunidad para complementar la formación académica con experiencia práctica se vuelve invaluable. En Medellín, una de las compañías más reconocidas del sector textil y de moda abre la puerta a esa posibilidad con su convocatoria de patrocinio para el rol de Auxiliar Administrativo. Le puede interesar: Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a esta oportunidad de formación?

El objetivo principal de quien asuma este patrocinio será brindar soporte administrativo y operativo a las distintas áreas de la planta: Gestión Humana, Administración, Calidad, entre otras. Esto implica el registro oportuno de información, la correcta ejecución de procesos de apoyo y el cumplimiento de lineamientos internos y normativos. Entre las habilidades más valoradas se encuentran el manejo de herramientas ofimáticas, así como la disposición para aprender, colaborar y aportar a la dinámica de los equipos de trabajo. Lea más: Empresas que están contratando en trabajo híbrido; paso a paso para postularse

Crystal, la empresa detrás de la oportunidad

Crystal cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina. FOTO: GETTY

Se trata de una compañía colombiana con cerca de 90 años de trayectoria, productora y comercializadora de marcas de vestuario bajo un modelo de negocio que integra hilandería, paquete completo, industria y marcas. Hoy cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina y marcas reconocidas como GEF, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax, además de la franquiciada Parfois. Con seis plantas manufactureras, una sede administrativa y más de 6.000 colaboradores, la empresa trabaja bajo un mismo propósito: “tejer futuro para Colombia, para nuestros clientes y colaboradores”, con una estrategia que combina omnicanalidad y sostenibilidad.

¿Por qué trabajar con Crystal?

Más allá del aprendizaje técnico, la compañía busca jóvenes perseverantes, creativos y con conciencia social, personas apasionadas por lo que hacen y dispuestas a aportar valor en cada tarea. La práctica representa una oportunidad de ingresar a una organización en constante crecimiento, que combina tradición con innovación y apuesta por el talento joven como motor de su desarrollo. Conozca también: TCL abre más de 70 vacantes en Colombia en áreas de ventas y servicio al cliente

¿Cómo aplicar a la oferta?