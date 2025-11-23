Junior y Tolima mandan, por ahora, en los cuadrangulares: los resultados de la fecha 2 y así se jugará la próxima fecha

Tras la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, Junior y Deportes Tolima se mantienen como líderes de sus respectivos grupos, aunque con ventajas mínimas y sin margen para confiarse.
En el Grupo A, Junior llegó a 4 puntos luego del empate 1-1 en su visita al América. Detrás aparece Nacional, que alcanzó la misma cantidad de puntos tras la igualdad 0-0 en el clásico, pero los barranquilleros han anotado un gol más. Después, América y Medellín, ambos con un solo punto, cierran la tabla y están obligados a reaccionar en la próxima fecha.