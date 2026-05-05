De las páginas de EL COLOMBIANO a exponer en Corea del Sur: Julio Herrera llevará su arte a Asia

Hace poco más de un año, el fotógrafo Julio César Herrera descubrió la razón por la que sus amigos de infancia y adolescencia en Manrique, apenas se terminaban los partidos de fútbol, lo mandaban para la casa, sin darle chances de unirse a las fiestas. Lo supo durante un reencuentro: ellos le contaron que fue una manera de cuidarlo de las tentaciones de la calle. A fin de cuentas, Julio es el único de ese grupo que fue a la universidad, tiene una trayectoria en el periodismo y en el arte y está a poco tiempo de pensionarse, luego de una vida de fotos y pintura.
Su obra Raíces de vida y muerte será enviada al Festival Internacional de Arte de Geoje, en Corea del Sur, junto al trabajo pictórico de 20 artistas colombianos.