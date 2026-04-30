¿Cuál de las encuestas tiene la razón?

En esta edición de Mesa Central analizamos una semana cargada de actividad política, encuestas y señales de alerta: Iván Cepeda lidera la primera vuelta, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se disputan el segundo lugar, y el debate por una posible Constituyente vuelve a encender las alarmas.

También hablamos del nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, el escándalo alrededor de Lili Pink, el lío de los hipopótamos de Pablo Escobar y el creciente poder de Juliana Guerrero en la Casa de Nariño.

Un episodio con análisis, contexto y conversación sobre los temas que marcan la agenda nacional.