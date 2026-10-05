El revuelo que armó Abelardo en Sucre: así le puso la lupa a la plata de Sincelejo y dejó advertido a Yahir Acuña

Con apenas mencionar su nombre en un evento público, el presidente Abelardo de la Espriella volvió a poner a otro mandatario local contra las cuerdas, como ya había ocurrido semanas atrás con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Esta vez, el señalado fue el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Durante un acto oficial en la capital de Sucre, el jefe de Estado cuestionó al alcalde por sus antecedentes judiciales y administrativos. Puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía y anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local. “Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción. Tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales. Está muy equivocado”, le dijo el presidente mirándolo a los ojos.

Allí, Acuña prefirió no responder, pero, una vez finalizó el encuentro, publicó un video en el que cuestionó los señalamientos y dijo que no aceptará que se le convierta en un “falso positivo”. Este episodio terminó marcando la agenda política en Sucre. Más allá de los insultos, lo que quedó fue una escena cargada de tensión, con hombres armados de civil alrededor del mandatario local y cámaras de Presidencia registrando lo ocurrido. El ruido alrededor de Acuña no dejó de crecer y, en la Costa, quienes conocen de cerca al alcalde aseguran que empieza a sentirse un ambiente de temor por lo que pueda venir, especialmente ante la posibilidad de que el encontronazo escale y termine afectando la llegada de recursos al departamento. Acuña y su reunión con el papá de Abelardo A todo este panorama se sumó una reunión que el padre del presidente, Abelardo de la Espriella Juris, tuvo con Yahir Acuña durante la campaña presidencial y que posteriormente tuvo que salir a aclarar. Según explicó, fue el propio alcalde quien pidió el encuentro, aprovechando que ambos eran vecinos en Coveñas y que se conocían desde hacía varios años. “Me permito aclarar que el alcalde es vecino mío en Coveñas y me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo”, aseguró De la Espriella Juris. El encuentro ocurrió en el apartamento de Acuña, quien, según su versión, le manifestó que estaba dispuesto a respaldar la candidatura de su hijo. El padre del presidente le dijo que consultaría la propuesta con el entonces candidato y que después podrían volver a hablar. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, Abelardo de la Espriella se enteró de la reunión y rechazó cualquier acercamiento político con el alcalde de Sincelejo. Lea más: La versión del papá de De la Espriella sobre encuentro con Yahir Acuña en campaña: “Abelardo no quería su apoyo y desautorizó reunión” “Posteriormente, no sé por qué medios, Abelardo de la Espriella, el hoy presidente, se enteró de esa reunión y la desautorizó. Me dijo que no quería el apoyo de Yair”, afirmó. Y agregó: “Me dio realmente pena decirle a Yair que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña”.

Investigaciones

Yahir Acuña acumula varios procesos y cuestionamientos relacionados con su actividad política y el manejo de recursos públicos. El más reciente gira alrededor de un video en el que se le escucha hablar de cifras del PAE y supuestos márgenes de dinero. La Procuraduría abrió una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades, mientras Acuña asegura que la grabación fue editada y manipulada. El programa, además, ya había tenido problemas en 2026 por dificultades en los pagos, que llevaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar su continuidad. A estos hechos se suman investigaciones por presuntos vínculos con las AUC y Los Rastrojos Costeños. En el primer caso, la Fiscalía precluyó la investigación en 2025 por falta de pruebas directas y la decisión quedó en firme; en el segundo, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema cerrar el proceso por contradicciones en los testimonios y falta de elementos suficientes. También aparece un episodio de 2015, cuando la Policía incautó $500 millones en efectivo a dos días de las elecciones en las que su entonces esposa, Milene Jarava, aspiraba a la Gobernación de Sucre, además de cuestionamientos sobre proyectos de infraestructura y regalías. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: