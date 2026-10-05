El revuelo que armó Abelardo en Sucre: así le puso la lupa a la plata de Sincelejo y dejó advertido a Yahir Acuña

Con apenas mencionar su nombre en un evento público, el presidente Abelardo de la Espriella volvió a poner a otro mandatario local contra las cuerdas, como ya había ocurrido semanas atrás con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Esta vez, el señalado fue el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.
Durante un acto oficial en la capital de Sucre, el jefe de Estado cuestionó al alcalde por sus antecedentes judiciales y administrativos. Puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía y anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local.
“Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción. Tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales. Está muy equivocado”, le dijo el presidente mirándolo a los ojos.