Video | Árbitra fue golpeada durante un partido del fútbol colombiano: ¿cuáles podrían ser las sanciones para el agresor?

El caso de violencia se presentó en un partido de la Liga de Fútbol del Magdalena, organizado por la Difútbol, entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, dentro de la categoría C1 del fútbol colombiano.
La entonces árbitra central, Vanessa Ceballos, se acercó al banco técnico para mostrarle la tarjeta roja a un jugador identificado como Bolívar, quien reaccionó de inmediato con una bofetada en pleno rostro de la jueza. El ataque provocó una pelea en el terreno de juego y la juez tuvo que ser contenida por los presentes para evitar que respondiera físicamente a la agresión.