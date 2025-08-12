Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitan a Colombia

Colombia sigue siendo un atractivo turístico a nivel mundial, pues en el primer semestre del 2025 la entrada de visitantes tuvo un leve aumento respecto al año pasado. Así lo reveló la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien informó que entre enero y junio entraron al país 3.357.568 visitantes, siendo esto un 0.02 % más respecto al mismo período del 2024. Lea también: “Me sacaste el costeño”: colombocoreano se hizo pasar por extranjero para exponer los sobrecostos en Cartagena En medio del grupo de turistas extranjeros, cinco nacionalidades resaltan por ser las que más visitantes aportan a Colombia, manteniendo al país como un destino atractivo a nivel mundial.

Las 5 nacionalidades que más han visitado Colombia en el 2025

De acuerdo con los registros de Anato, la mayoría de visitantes extranjeros en el primer semestre han sido estadounidenses, pues lideran el listado con el 25,8 % de turistas en Colombia.

El segundo lugar lo ocupan los ciudadanos mexicanos, quienes representan el 8 % de viajeros al país. Los vecinos ecuatorianos ocupan el tercer lugar de escalafón de visitantes, siendo 6,7 % en el conjunto de turistas. El top 5 lo completan los ciudadanos provenientes de Perú y Chile, quienes son el 5,7 % y 4,9 % de visitantes respectivamente. Panamá con un 4,5 % y Brasil con 4,3 % también resaltan en el listado.

¿Cuánto gastan los extranjeros en Colombia?