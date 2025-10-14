Las goleadas históricas del DIM: desde el 9-5 de 1957 hasta el 5-1 sobre Once Caldas

Aunque no hay hincha más fiel que el del Poderoso, que en numerosas ocasiones ha llorado al ritmo de “no necesito que estés arriba para quererte, glorioso DIM”, no todo son pesares. El rojo de la montaña ha sido protagonista de numerosas goleadas históricas a lo largo de los años, con marcadores que hasta hoy todavía parecen irreales. La goleada de los paisas a los caldenses en la noche del lunes, 5 goles a 1, por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor, trajo a la memoria noches de euforia en la que gol tras gol, los escarlatas festejaron con la hinchada. Te contamos las noches más goleadoras, incluso en aquella ocasión en que en un solo partido marcaron 9 goles.

El DIM venció a Once Caldas con goleada monumental. Foto: Camilo Suárez

DIM contra el Independiente Santa Fe en 1957

En 1957, el DIM escribió uno de los capítulos más desatados del fútbol colombiano. Ese año, rumbo al título, el equipo paisa firmó la mayor carga ofensiva que figura en los libros del torneo. El registro histórico consigna un partido singular, un 9–5 ante Independiente Santa Fe, donde uno tras otro, ambos equipos disputaron un duelo donde los goles sobraron y las tribunas enloquecieron. Aquella fue la época en la que el argentino José Vicente Grecco, o más conocido como Chente, terminó como máximo artillero y Medellín coronó una campaña de goleadas y dominio que hoy todavía se cita cuando se habla de épocas doradas. En esa misma campaña constan resultados abultados como un 8–1 sobre Deportivo Pereira, cuando el Poderoso era toda una locura.

DIM contra el Deportivo Cali el 2008

Entrando en el siglo XXI, el ritmo del torneo y la profesionalización hicieron que las goleadas absolutas fueran menos frecuentes, pero cuando ocurrieron se recordaron con intensidad. El 24 de mayo de 2008, en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín presentó una tarde de contundencia sobre Deportivo Cali. El partido quedó 5–0, una demostración de eficacia ofensiva en el corazón de la ciudad que llegó con jugadores que supieron leer la jornada y convertir oportunidades en gritos.

Daniel Sarabria abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, sin pensar que lo que se venía era una lluvia de goles. Juan Quintero anotó solo 7 minutos después, seguido de Jaime Castrillón, Diego Álvarez y finalizando con el tanto de Mauricio Mendoza. Ese 5–0 quedó archivado en los resúmenes de la temporada como una de las más claras exhibiciones del equipo en el torneo local. Puede leer: Independiente Medellín goleó a Caldas en Manizales y se acerca a semis de la Liga Betplay 2-2025

DIM contra el Envigado

Dos años después, el 28 de marzo de 2010, el DIM volvió a poner un marcador para la historia fuera de casa, esta vez en el Polideportivo Sur de Envigado. El resultado final fue 7–1. Aquel día los poderosos llegaron implacables ante los naranjas. Mario Édison Jiménez anotó de cabeza el primero como para calentar los ánimos, y junto con Luis Arias hicieron un hat trick cada uno llenando de alegría las tribunas visitantes. El folclor reciente también guarda otros episodios que, por la magnitud o por el rival, se volvieron hitos. El clásico antioqueño tuvo una jornada para el olvido verdolaga en diciembre de 2023, cuando Medellín propinó a Atlético Nacional un 0–5 que se proyectó como una de las mayores humillaciones locales en tiempos modernos. Brayan León Muñiz despachó al rival con doblete, abriendo el marcador solo seis minutos después del pitazo inicial. Edwuin Cetré, Luciano Pons y Diego Moreno fueron los protagonistas de la tarde, mientras el verde no pudo descontar.

Y como la historia no termina, la más reciente página de este repaso se escribió en Manizales, este 14 de octubre de 2025 en el estadio Palogrande. Independiente Medellín resolvió un partido que comenzó adverso y lo cerró con autoridad. Once Caldas inauguró el marcador por medio de Jefry Zapata, y cuando pensaron que tenían todo controlado, la furia roja no los dejó ni pensar. Brayan Léon apareció para empatar y volver a celebrar antes del descanso. En la segunda mitad Francisco Fydriszewski, Léider Berrío y Diego Moreno le pusieron el sello final a una tarde de remontada que terminó 5–1 a favor del DIM. La jornada no fue solo una tarde de partido, fue toda una revancha para la hinchada quienes pudieron celebrar así como en los viejos tiempos.