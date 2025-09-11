¿Cuáles son las pruebas de narcotráfico contra general Garzón, destituido por el presidente?

Un día después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la destitución del general Hernando Garzón por presuntos vínculos con el narcotráfico, el oficial salió a dar explicaciones públicas. Según él, la acusación en su contra se sostiene en una fotografía tomada en abril de 2023 en una finca de su propiedad, ubicada en San José del Guaviare, vereda Naranjales.
Según relató el general, ese día se encontraba en el corral de la finca cuando un grupo de hombres armados llegó al lugar y le exigió 50 millones de pesos. “Vemos que hay una persona con camuflado y después viene otro grupo, advierto que son disidencias”, contó a Caracol Radio. Añadió que los subversivos le exigieron dinero. “Yo me acerco y me dicen que necesitan plata y yo les dije que no les podía dar plata, entonces amenazan con llevarse un ganado”, agregó.