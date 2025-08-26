x

Estos son los ministros del gobierno Petro con mejor y peor nivel popularidad, según encuesta de firma internacional

De acuerdo con el sondeo, los ministros de Defensa y Trabajo cuentan con la imagen más positiva, mientras que el del Interior y la canciller con la peor imagen.

  La encuesta midió la popularidad de los 19 ministros que hacen parte del gabinete de Gustavo Petro. Foto: Presidencia
    La encuesta midió la popularidad de los 19 ministros que hacen parte del gabinete de Gustavo Petro. Foto: Presidencia
  Ranking de ministros de Colombia según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
    Ranking de ministros de Colombia según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
  Ranking de presidentes de Sudamérica según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
    Ranking de presidentes de Sudamérica según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
  Imagen favorable y desfavorable de Gustavo Petro en agosto. Foto: CB Consultora
    Imagen favorable y desfavorable de Gustavo Petro en agosto. Foto: CB Consultora
  Ficha técnica general de la encuesta. Foto: CB Consultora
    Ficha técnica general de la encuesta. Foto: CB Consultora
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 37 minutos
bookmark

Una firma internacional realizó un sondeo sobre la imagen de los 19 ministros de Gustavo Petro, además de la imagen del mandatario comparada con otros líderes de la región.

La encuesta fue realizada por la firma CB Consultora Opinión Pública, que mensualmente evalúa la popularidad de los presidentes en Sudamérica. Para el mes de agosto, como novedad, añadió el nivel de popularidad de cada ministro en los países sudamericanos.

En el caso de Colombia se midió la imagen de los 19 ministros. El estudio contó con una muestra de 1.169 personas que fueron indagadas del 18 al 22 de agosto sobre la gestión de los jefes de cartera.

¿Cuál es el ministro más y menos popular de Gustavo Petro?

Entre los 19 ministros del gabinete de Gustavo Petro, el que cuenta con la imagen más positiva es el general Pedro Sánchez, quien lidera la cartera de Defensa.

De acuerdo con el sondeo, Sánchez tiene un 44,6 % de imagen positiva mientras que un 40,6 % de los encuestados tienen una imagen negativa del funcionario. El 14,8 % no sabe no responde frente a la percepción sobre el líder a cargo de la defensa del país.

El segundo funcionario con mejor imagen es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien cuenta con una imagen favorable de 54,1 % y desfavorable de 34,8 %. La ministra de Agricultura, Martha Cavajalino; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, completan el top cinco de los funcionarios con mejor imagen.

Por otro lado, el ministro con peor imagen en la administración de Gustavo Petro es el del Interior, Armando Benedetti, quien cuenta con una desaprobación del 71,8 % y solo una imagen positiva del 21,9 %.

La canciller Rosa Villavicencio es la segunda más impopular, con una imagen negativa del 46% y una positiva del 22,7 %. El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián; la ministra del Deporte, Patricia Duque, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, completan el top cinco de los jefes de cartera con peor imagen.

Ranking de ministros de Colombia según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
Ranking de ministros de Colombia según su imagen favorable. Foto: CB Consultora

¿Qué tan favorable es la imagen de Gustavo Petro comparada con otros mandatarios de Sudamérica?

De acuerdo con esta misma firma internacional, el presidente Gustavo Petro es el quinto presidente más impopular de la región sólo por detrás de los mandatarios Luis Arce de Bolivia, Dina Boluarte de Perú, Nicolás Maduro de Venezuela y Santiago Peña de Paraguay.

Ranking de presidentes de Sudamérica según su imagen favorable. Foto: CB Consultora
Ranking de presidentes de Sudamérica según su imagen favorable. Foto: CB Consultora

El mandatario Petro cuenta para el mes de agosto con una imagen positiva del 60 % y una negativa del 37,4 %, disminuyendo su popularidad a comparación del mes anterior cuando tenía un 38,8 % de favorabilidad.

Imagen favorable y desfavorable de Gustavo Petro en agosto. Foto: CB Consultora
Imagen favorable y desfavorable de Gustavo Petro en agosto. Foto: CB Consultora

En el caso de Colombia, el sondeo se le realizó a una muestra de 1.169 personas quienes fueron interrogadas del 18 al 22 de agosto. El margen de error de la encuesta a nivel local es del 2,9 %.

Ficha técnica general de la encuesta. Foto: CB Consultora
Ficha técnica general de la encuesta. Foto: CB Consultora

A nivel general, la encuesta se hizo en 10 países de Sudamérica a personas mayores de 18 años, los tamaños de las muestras estuvieron entre 1.037 a 1.578 personas y el margen de error está entre el 2,5% al 3%. Su nivel de confianza es del 95 %.

