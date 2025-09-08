La familia Trump está construyendo un imperio de criptomonedas de miles de millones de dólares

El presidente Donald Trump y su familia han encontrado en las criptomonedas un recurso para ampliar su fortuna personal y consolidar un nuevo frente de negocios. En menos de un año, los Trump han logrado consolidar miles de millones de dólares a su caja fuerte gracias a estos activos digitales.
Hace un año, en paralelo con su campaña presidencial, Donald Trump anunció el lanzamiento de World Liberty Financial (WLFI), su propia criptomoneda.
En ese momento se trató de un movimiento arriesgado en un mercado altamente volátil, pero que resultó estratégico: WLFI no solo buscaba capitalizar la creciente popularidad de los activos digitales en Estados Unidos, sino también proyectar a Trump como un líder capaz de marcar tendencias económicas en un terreno dominado por gigantes como Bitcoin y Ethereum.
El pasado 1 de septiembre, bajo el liderato de Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, el proyecto alcanzó un hito decisivo al abrir su token homónimo al mercado abierto en plataformas como Binance. El resultado sorprendió incluso a los más optimistas: en menos de una hora, los intercambios superaron los 1.000 millones de dólares, lo que disparó la cotización.
Este 8 de septiembre, ese título ya registraba una capitalización de 5.843 millones de dólares en el mercado. El clan Trump posee aproximadamente 22.500 millones de tokens, lo que representa casi una cuarta parte del suministro total. Cada uno conserva un valor de 0,21 dólares (precio del 8 de septiembre).