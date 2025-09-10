Debate para definir el presupuesto para 2026 se aplazó para este jueves, ¿qué pasó?

La discusión para definir el presupuesto estatal para el próximo año estaba prevista para este 10 de septiembre, pero finalmente se terminó por aplazar para este jueves.

Lo cierto es que el ambiente para discutir el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 no es nada favorable. Eso porque se han presentado tropiezos en el Congreso.

La más reciente la dio a conocer la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ya que hubo una cancelación de la discusión sin justificación oficial en las Comisiones Económicas Conjuntas.

La sesión estaba programada para este miércoles 10 de septiembre. La decisión sorprendió a los legisladores y encendió nuevas tensiones en un proceso que ya venía marcado por la controversia.

En el Capitolio se esperaba que durante la reunión se avanzara hacia la radicación de la ponencia, un paso clave para iniciar los debates formales.

No obstante, ese retraso dejó en suspenso el cronograma y acrecentó la incertidumbre sobre el monto final del presupuesto, tema que ha generado fricciones entre el Gobierno y el Legislativo.

Finalmente, la Mesa Directiva de las Comisiones Económicas informó en un comunicado que la sesión quedó programada para el jueves 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana.